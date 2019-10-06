В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Температуры в Москве в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы, а во второй половине предстоящей недели москвичей ждет потепление. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура и сегодня, и завтра будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса - это много, такое впечатление, что мы сейчас находимся в начале ноября", - сказал Вильфанд. В ночь на понедельник температура будет около нулевой отметки. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Постепенно температура будет повышаться - если в воскресенье и понедельник максимальные дневные температуры прогнозируются в диапазоне от 2 до 5 градусов, то уже во вторник - 5-6 градусов, а в среду - 6-8. В ночь на среду температура будет около нулевой отметки.

"И во второй половине недели - потепление, но потепление октябрьское. Уже в четверг температура будет около нормы, даже на один градус выше, в пятницу на два градуса выше нормы. Но, повторяю, это октябрьское потепление - в четверг температура около 10 градусов, а по области прогнозируем от 8 до 13. Ночные температуры уже тоже положительные - около 4-5 градусов. В пятницу и ночные температуры уже будут чуть выше - 5-6 градусов, дневные - от 9 до 14", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что "при любой отвратительной погоде всегда надо помнить метеорологическое правило - после сильного похолодания обязательно наступает потепление". "Вот оно и наступает во второй половине недели, я бы сказал, что это потепление в октябрьском варианте. И еще в течение этого периода местами небольшие осадки, сильных осадков не прогнозируется. Преимущественно облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, начиная со среды это будет небольшой дождь", - сообщил собеседник агентства.

Говоря о давлении, Вильфанд отметил, что всю неделю оно будет достаточно стабильное - сильных перепадов ни в одну, ни в другую сторону не прогнозируется.