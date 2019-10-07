Движение перекроют ночью в Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы для ремонтных работ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"В Алабяно-Балтийском тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. Сегодня с 23:00 до 05:30 вторника будет полностью перекрыто движение по тоннелю от улицы Большая Академическая до улицы Алабяна", - отмечается в сообщении.

Ранее в столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве, которое было затруднено в связи с возгоранием автобуса, восстановлено в обе стороны, однако в сторону улицы Алабяна осуществляется по двум полосам из трех.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре на площади 10 кв. м поступило в 14:25 мск. Установлено, что произошло возгорание рейсового автобуса, причиной стало короткое замыкание. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны.