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Суд арестовал замадминистратора хостела в Новой Москве, убившего двух человек

Мужчина напал с ножом на беременную супругу администратора и нескольких постояльцев мини-отеля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Щербинский суд арестовал до 21 декабря Сергея Сазонова - заместителя администратора хостела в Новой Москве, который напал с ножом на постояльцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Щербинского районного суда в отношении Сергея Сазонова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), а также ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, то есть по 21 декабря", - сказали в суде.

Утром 22 октября в хостеле в Новой Москве заместитель администратора заведения, уроженец Курганской области 1993 года рождения, напал с ножом на беременную супругу администратора и еще нескольких постояльцев. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Главного следственного управления СК по Москве, мужчина был ранее судим.

Как ранее сообщили ТАСС в столичном главке полиции, конфликт произошел из-за отказа дать подозреваемому денег в долг. Он ранил ножом шестерых человек, мужчина и женщина погибли, еще четверо человек госпитализированы. Напавшего задержали приехавшие по вызову полицейские.

Теги
РоссияКурганская область
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