Вход на Первую биеннале современного искусства Кавказа в Москве будет свободным

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" открывается для публики в пятницу в московском Центре дизайна Artplay и продлится неделю. В экспозицию, вход на которую будет свободным, вошли около 500 работ художников из разных стран.

"С концептуальной точки зрения для нас было очень важно создать некий материал для исследования. Нам хочется понять, как определить современное искусство Кавказа. Мы входим в диалог с экспертами и участниками, рассуждая о том, есть ли это этническая принадлежность автора, географическая привязка, а может быть это какие-то сюжеты или что-то совсем другое", - рассказала ТАСС куратор проекта Заира Астемирова.

Она добавила, что в экспозиции, вход на которую будет свободным, представлены около 500 работ более чем 130 художников. "Выставка очень неоднородна, здесь представлены все возможные виды и жанры искусства, это максимально широкий срез той ситуации, которую можно увидеть на Северном Кавказе. Мы отчасти затронули и Закавказье как перспективное направление для дальнейшего сотрудничества. Более того, у нас представлены работы из Германии, Бельгии, Франции, Испании, США. Поэтому в плане масштаба это абсолютно уникально", - сказала собеседница агентства.

Одним из экспозиционных решений стало "звездное небо", простирающееся над выставкой. "Это моя задумка. Мне показалось, что будет интересно, если мы дополним экспозицию звездным небом. Потому что, мне кажется, горы Кавказа чаще всего ассоциируются с удивительным небом над головой, звездами и ощущением бесконечности", - добавила она.

Об участниках и проектах

Одной из главных работ стала инсталляция осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященная памяти жертв бесланской трагедии и созданная по мотивам мемориала, установленного в Турции. Также на выставке появится "живое" граффити художника Руслана Магомедова, который создаст новую работу в дни биеннале, расписав территорию Artplay. Впервые в контексте термина "северо-кавказский modern art" будут представлены авторы - Адиль Астемиров, Ирина Гусейнова, Андрей Колкутин, Руслан Цримов, Ярослав Бройтман, Тимур Сулейманов, в свое время объединенные творческими поисками в русле авангарда советской эпохи.

Рустам Яхиханов, Вадим Каджаев, Марат Кесаев представят классическую живопись и графику, а реалистическую линию продолжат графические работы художников махачкалинской школы графики от Юсупа Ханмагомедова, Магомеда Даудова, Андрея Гончара и Этери Мусаевой. Будут представлены работы знаменитых осетинских скульпторов - Лазаря Гадаева (посмертно) и Георгия Сабеева.

Впервые в Москве увидят работы молодых авторов - Айдемир Нехай презентует серию видео и фото-работ о жизни молодежи в Нальчике, Артур Мижев - серию каллиграфических работ по мотивам карачаевских народных пословиц, Динара Казакова - видео-инсталляцию, Дана Абитова - серию графических портретов.

Традиционные ремесла в современной интерпретации представят авторы из Кабардино-Балкарии Милана Халилова (работает с войлоком и видеоартом), Руслан Мазлоев (работает с арджэном - адыгской циновкой), Милана Хацукова (керамика), которые в рамках программы биеннале проведут авторские мастер-классы.

Экспозицию дополнят фотографы кавказского происхождения: московский фотограф Лев Мелихов, работы фотохудожников из Израиля Даниэля Гентелева и Рустама Байрамова, а также проект #FollowMeTo, который был создан Мурадом и Натальей Османн.

Биеннале будет сопровождать музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на основе традиционных ремесел. Организаторами биеннале выступают Министерство по делам Северного Кавказа, агентство ТАСС, Фонд современного искусства Кавказа, центр дизайна Artplay.