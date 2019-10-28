Член общественного совета ФСИН Цветков выступил против создания в Москве частных СИЗО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Создание частных следственных изоляторов будет являться нарушением принципа равенства всех граждан РФ перед законом, потому их создавать не следует. Об этом заявил в беседе с ТАСС член Общественного совета при ФСИН России, председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"Я выступаю против частных СИЗО. Да, существует проблема переполненности следственных изоляторов, но ее нужно решать не строительством частных СИЗО, а другими способами. Например, не арестовывать за экономические и ненасильственные преступления, когда есть возможность назначить альтернативную меру пресечения, вроде подписки о невыезде или домашнего ареста. Что касается частных СИЗО, то основным там будет не принцип равенства перед законом, а зарабатывание денег", - сказал Цветков.

По его словам, после появления частных тюрем обеспеченным осужденным будет еще проще, чем сейчас, договориться о льготах и преференциях.

"Плюс ко всему, интересы общества и бизнеса в данном случае не совпадают. Владельцам частных СИЗО будет выгодна высокая заполняемость: чем больше заключенных, тем больше прибыль. А наша общая задача - минимизация количества граждан в СИЗО", - сказал член общественного совета при ФСИН. При этом он допустил привлечение предпринимателей в качестве соинвесторов при создании новых СИЗО. "К примеру, предприниматель где-нибудь на окраине строит новый изолятор по всем государственным требованиям, передает его ФСИН, а взамен получает старое здание в центре города, где может построить гостиницу, бизнес-центр или жилье", - сказал Цветков.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила, что бизнес-сообщество Москвы предложило создать первые в России частные следственные изоляторы. "Пока не готова давать конкретику, но могу подтвердить, что эксперты подключились к этой инициативе бизнес-сообщества, а предприниматели готовы на условиях государственно-частного партнерства финансировать строительство изолятора", - сказала она.