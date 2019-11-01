Движение по Ананьевскому переулку в Москве восстановили после пожара в жилом доме

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение по Ананьевскому переулку в центре Москве, ограниченное из-за пожара в жилом доме, восстановили. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По Ананьевскому переулку движение открыто", - сообщил собеседник агентства.

Ранее ГИБДД Москвы перекрыло движение по Ананьевскому переулку в целях беспрепятственного проезда специальной техники для тушения крупного пожара в жилом доме.

Пожар произошел вечером в пятницу в квартире на первом этаже 8-этажного дома на Большой Сухаревской площади. Огонь перекинулся на шахту лифта, которая обрушилась, а также на верхние этажи. Как сообщил вице-мэр Петр Бирюков, хозяин квартиры, где началось возгорание, злоупотребляет алкогольными напитками.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали три человека. В штабе пожаротушения сообщили, что с верхних этажей спасены 28 человек.

Дом, в котором возник пожар, был построен в начале XX века. В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".