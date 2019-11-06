Песок с проезжей части на МКАД убран после аварии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Движение на участке МКАД, где в результате аварии на проезжую часть высыпался песок, восстановлено после его уборки. Об этом в среду сообщается в аккаунте столичного Департамента транспорта в Twitter.

"Проезжая часть убрана, движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее на 27-м км МКАД произошла авария с участием двух фур и "Газели". В результате столкновения из прицепа одной из фур на проезжую часть высыпался песок, что затруднило движение на участке.