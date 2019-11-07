ОНК: проблемы логистики служат препятствием для появления новых СИЗО в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы и руководство столичного УФСИН хотят построить современные СИЗО в Новой Москве. Однако препятствием для этого служат вопросы логистики. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.

"Есть проекты построить один или два новых СИЗО в Новой Москве. Но существуют вопросы инфраструктуры, связанные с этим. Как адвокатам и следователям ездить в новый СИЗО, как доставлять туда арестантов, проводить туда железную дорогу или опять мучить людей в автозаках, где они летом умирают от жары, а зимой от холода? Сейчас трудно добраться даже в СИЗО в центре Москвы. Стоят в очереди и адвокаты, и родственники для передачи, они тратят на это почти весь день. Вопросы логистики никто не отменял", - сказал Волков.

По его словам, имеются планы построить в Новой Москве либо один большой СИЗО на 5 тыс. человек, либо два поменьше на 2,5 тыс. Однако пока место строительства для новых изоляторов не определено.