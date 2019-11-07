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В ОНК призывают следователей разрешать заключенным СИЗО звонить родным из изоляторов

По мнению председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова, это поможет в борьбе с запрещенными мобильными телефонами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число попыток пронести сотовый телефон в СИЗО может снизиться, если следователи будут чаще разрешать арестантам официально звонить своим близким из изоляторов. Об этом в интервью ТАСС высказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

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"Дело в том, что по закону следователь или суд могут разрешить звонить на определенные, заранее согласованные телефонные номера родственников со стационарных телефонов в изоляторе. Но часто это право не предоставляют", - отметил правозащитник.

По его словам, наряду с этим есть и случаи использования в СИЗО мобильных телефонов, которыми по закону, естественно, пользоваться запрещено. Но пока они никуда не исчезли и искоренить их использование не удается.

"Конечно, оперативники УФСИН и служба собственной безопасности с этим борются, но все равно такие факты есть. Возможно, если бы следователи и судьи чаще шли навстречу и разрешали легальные звонки, может быть, и факторов проноса запрещенных мобильных телефонов было бы меньше. Ведь если у заключенного есть семья, то в любом случае ему хочется с ней общаться", - сказал Волков.

Он отметил, что когда отсутствует нормальная возможность поговорить с близкими, то люди сами идут на запрещенные меры и толкают к действиям коррупционной направленности своих адвокатов или сотрудников СИЗО.

 

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