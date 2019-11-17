Почти всех задержанных на турнире по боевым искусствам в Москве отпустили из ОМВД

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти все задержанные на турнире по рукопашному бою на севере Москвы отпущены из отделений полиции, обвинения им не предъявлены. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Плотников, который представлял интересы задержанных.

"Почти всех, кто находился в ОМВД по районам Сокол, Войковский и Аэропорт, отпустили из полиции. У них переписали анкетные данные и отпустили", - сказал адвокат. По его словам, никому из доставленных в полицию не предъявлены обвинения в чем-либо.

Ранее сообщалось, что сотрудники центра противодействия экстремизму пресекли проведение турнира по боевым искусствам памяти Ивана Хуторского на севере Москвы, его участников проверяли на причастность к несанкционированной акции 27 июля. По уточненным данным, всего задержали несколько десятков человек.