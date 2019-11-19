Туман в Москве и Подмосковье окончательно рассеется в четверг

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Температурная инверсия является причиной участившегося тумана в Москве и Подмосковье, это необычное явление "тормозит" движение молекул водяного пара. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Казалось бы, что сейчас, когда наблюдается область высокого давления, небо должно быть голубое, но этому препятствует необычное явление. Температура, как известно, понижается с высотой, но в отдельных случаях может происходить инверсия, обратное и неправильное распределение. Такое неправильное распределение температуры способствует тому, что молекулы водяного пара не могут подниматься и застревают в слое инверсии. Этот туман как раз и вызван такой ситуацией", - пояснил он.

Вильфанд отметил, что жителям столичного региона не стоит бояться хмурости погоды - большое количество осадков в ближайшее время не прогнозируется, а туман окончательно должен рассеется уже в четверг.

В столичном регионе второй день подряд облачная погода и сильный туман, а жители столицы сравнивают город с Лондоном и Сайлент Хиллом.

По данным Гидрометцентра, днем во вторник в столице ожидается 3-5 градусов тепла, в среду - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в четверг - 3-1 градус мороза.

В понедельник ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах в Москве из-за тумана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также предупредило водителей о плохой видимости.