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Туман в Москве и Подмосковье окончательно рассеется в четверг

Также, по словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, большое количество осадков в ближайшее время не прогнозируется
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Температурная инверсия является причиной участившегося тумана в Москве и Подмосковье, это необычное явление "тормозит" движение молекул водяного пара. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Казалось бы, что сейчас, когда наблюдается область высокого давления, небо должно быть голубое, но этому препятствует необычное явление. Температура, как известно, понижается с высотой, но в отдельных случаях может происходить инверсия, обратное и неправильное распределение. Такое неправильное распределение температуры способствует тому, что молекулы водяного пара не могут подниматься и застревают в слое инверсии. Этот туман как раз и вызван такой ситуацией", - пояснил он.

Вильфанд отметил, что жителям столичного региона не стоит бояться хмурости погоды - большое количество осадков в ближайшее время не прогнозируется, а туман окончательно должен рассеется уже в четверг.

В столичном регионе второй день подряд облачная погода и сильный туман, а жители столицы сравнивают город с Лондоном и Сайлент Хиллом.

По данным Гидрометцентра, днем во вторник в столице ожидается 3-5 градусов тепла, в среду - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в четверг - 3-1 градус мороза.

В понедельник ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах в Москве из-за тумана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также предупредило водителей о плохой видимости.

Теги
Россия
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