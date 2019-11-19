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"Бесконечность где-то за облаками". Пользователи соцсетей показали Москву в тумане

Ранее столичных водителей предупредили о плохой видимости на дорогах и призвали быть аккуратнее

В Москве и Подмосковье второй день подряд облачная погода и сильный туман. Жители столицы сравнивают город с Лондоном и Сайлент Хиллом и делятся в соцсетях снимками необычных пейзажей. 

ТАСС собрал самые интересные посты.

Туман не отразился на работе московских аэропортов. По состоянию на 9:50 мск в Шереметьево отменили один рейс, во Внуково зафиксировано 11 задержек, а в Домодедово - четыре.

Во вторник, согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается до 5 градусов тепла. В понедельник ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах в Москве из-за тумана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также предупредило водителей о плохой видимости. 

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