"Бесконечность где-то за облаками". Пользователи соцсетей показали Москву в тумане

В Москве и Подмосковье второй день подряд облачная погода и сильный туман. Жители столицы сравнивают город с Лондоном и Сайлент Хиллом и делятся в соцсетях снимками необычных пейзажей.

Туман не отразился на работе московских аэропортов. По состоянию на 9:50 мск в Шереметьево отменили один рейс, во Внуково зафиксировано 11 задержек, а в Домодедово - четыре.

Во вторник, согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидается до 5 градусов тепла. В понедельник ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах в Москве из-за тумана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также предупредило водителей о плохой видимости.