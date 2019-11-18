Водителей призвали отказаться от лишних перестроений на дорогах Подмосковья из-за непогоды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупреждает водителей о сильном тумане и плохой видимости на территории региона, автомобилистам рекомендуют избегать лишних перестроений, обгонов и резких торможений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье сильный туман и плохая видимость. В некоторых муниципальных образованиях возможны осадки в виде дождя. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой видимости происходит с движущимся впереди транспортным средством. Водителям следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, избегать внезапных торможений и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - говорится в сообщении.

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