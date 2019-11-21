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Около 20 млн рублей выделено на экомониторинг территории строительства Юго-Восточной хорды

Ее планируют достроить в 2022 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 млн рублей предусмотрено на экомониторинг территории строительства Юго-Восточной хорды в столице, специалисты будут проверять землю на предмет радиоактивного заражения в течение всех работ. Об этом сообщил журналистам в четверг директор ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков.

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"В связи с опасениями жителей было принято решение об организации экомониторинга, который осуществят специалисты ФГУ "Радон". Они будут постоянно находиться на строительной площадке, проводить необходимые анализы <...> На это в рамках проекта предусмотрено около 20 млн рублей", - сказал Десятков.

Ранее заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что радиоактивных отходов на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве нет. По его словам, Юго-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году. Также первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что власти предусмотрели средства на возможную рекультивацию бывшей территории Московского завода полиметаллов в случае выявления радиоактивного заражения почв.

Пользователи соцсетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы сообщала, что загрязненные участки не будут затронуты при строительстве. В "Радоне" заявляли, что обнаруженные около завода на правом берегу Москвы-реки загрязненные радиацией участки не представляют угрозы для живущих поблизости людей и не загрязняют воду. Также директор входящей в департамент строительства Москвы организации-проектировщика хорды Василий Десятков сообщал, что неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунтов, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка дороги в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы и пересечет пять автомобильных дорог

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