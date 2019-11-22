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Москвичи смогут отправить письмо Деду Морозу в 17 парках

Бело-голубые ящики "Почта Деда Мороза" разместят в парке Горького, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, в Воронцовском парке и других зонах отдыха

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Письмо с пожеланиями и поздравлениями Деду Морозу можно будет отправить в 17 парках в Москве с 25 ноября по 8 декабря. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Почта Деда Мороза откроется в 17 столичных парках Департамента культуры. В преддверии Нового года здесь поставят специальные ящики для праздничных посланий. Отправить письма главному волшебнику зимы можно будет с 25 ноября по 8 декабря. Затем конверты доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бело-голубые ящики "Почта Деда Мороза" появятся в парке Горького, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, в Воронцовском парке и других зонах отдыха. Они будут размещены в удобных местах для посетителей: возле входов и на центральных аллеях. "Для того, чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание (Дедушке Морозу)", - уточняется в сообщении.

Сотрудники парков будут следить, чтобы почтовые ящики не переполнялись. А 13 декабря конверты уже доставят в Великий Устюг. В прошлом году почта Деда Мороза работала в восьми парках столицы, с 29 ноября по 11 декабря посетители отправили волшебнику почти 4 тыс. писем.

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Россия
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