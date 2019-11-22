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Запрос по МЦД стал одним из наиболее популярных в "Яндексе" в Москве за сутки

Первые два диаметра запустили 21 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московские центральные диаметры (МЦД) стали второй по популярности темой запросов в поисковой системе "Яндекс" в Москве и области за последние сутки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"20 и 21 ноября в поиске "Яндекса" зафиксирован всплеск запросов про МЦД, связанный, безусловно, с запуском двух первых диаметров. Тема оказалась на втором месте в рейтинге популярности по Москве и Московской области за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес к теме стал расти с утра 20 ноября, тогда МЦД попали на 10-е место в рейтинге популярных запросов, а пик интереса пришелся на день запуска двух из пяти диаметров - 21 ноября 09:00. Самым же популярным запросом за сутки стал "День бухгалтера", который празднуется 21 ноября.

Московские центральные диаметры получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, президент РФ Владимир Путин одобрил мегапроект. Столицу с областью 21 ноября связали железнодорожные линии МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" - от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек. Всего намечен запуск пяти линий, еще тремя станут МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 05:30 до 01:00 с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

 

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