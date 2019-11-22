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Работу приложения "Парковки Москвы" восстановили после сбоя "Яндекс.Карт"

Специалисты рекомендуют переустановить приложение, если неполадки сохраняются

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Яндекса" устранили сбои в работе приложения "Парковки Москвы", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Технические специалисты "Яндекса" устранили сбой в сервисе, из-за которого у некоторых пользователей могло не запускаться приложение "Парковки Москвы". В случае, если неполадки сохраняются, рекомендуем переустановить приложение. Все данные и средства на парковочном счете сохранятся", - отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что приложение не запускалось у некоторых пользователей из-за произошедешего в пятницу сбоя сервиса "Яндекс.Карты". 

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