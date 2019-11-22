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Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе приложения "Парковки Москвы"

Он связан с некорректной работой сервиса "Яндекс. Карты"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Приложение "Парковки Москвы" может работать с нарушениями у некоторых пользователей из-за сбоя в сервисе "Яндекс.Карты". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В настоящий момент из-за сбоя сервиса "Яндекс.Карты" у некоторых пользователей может не запускаться приложение "Парковки Москвы". Вы можете оплатить парковку через СМС, паркомат, а также с помощью "Личного кабинета" на сайте parking.mos.ru. Пополнить парковочный счет также можно с помощью СМС, в личном кабинете", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "АМПП связался с командой "Яндекса", технические специалисты "Яндекса" работают над решением проблемы". Сразу после восстановления сервиса "Яндекс.Карты" доступ к приложению будет восстановлен. О полном восстановлении будет сообщено дополнительно.

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