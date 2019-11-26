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Власти Москвы сообщили, что киноцентр "Соловей" не может быть признан культурным наследием

В соответствии с законом, для включения объекта в список культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вопрос необходимости сохранения киноцентра "Соловей" на Красной Пресне могут обсудить в общественном совете при Мосгорнаследии, но присвоение зданию статуса объекта культурного наследия невозможно, согласно действующему законодательству. Об этом сообщил во вторник в ходе совместного заседания профильных комиссий Общественной палаты Москвы руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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История киноцентра "Соловей" на Красной Пресне

Предполагается, что многозальный кинотеатр, построенный 30 лет назад, закроется в конце 2019 года. "Киноцентр на Красной Пресне, <...> называемый "Соловей", построен в 1989 году. По законодательству, чтобы принять его в объекты культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет. Действительно, это острый обсуждаемый вопрос, тем не менее, можем обсуждать его на нашем общественном совете по культурному наследию, риторика работы с объектами культурного наследия в Москве меняется в лучшую сторону, но острых вопросов у нас хватает", - сказал Емельянов.

Он пояснил ТАСС, что в настоящее время проводится обновление состава Общественного совета при департаменте, его новыми членами стали как эксперты в сфере культурного наследия, так и представители ОП Москвы, но повестка ближайших заседаний еще не определена. Кроме того, глава Мосгорнаследия подчеркнул, что департамент готов к взаимодействию и сотрудничеству с различными формами представления общественного мнения.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр. По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, собственники киноцентра "Соловей" в Москве хотят за него 6 млрд рублей, возможность выкупа здания обсуждается в столичной мэрии.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.

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