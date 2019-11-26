На Манежной площади в Москве установили 20-метровую елку из Тверской области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Елку высотой 20 м установили на Манежной площади в Москве для фестиваля "Путешествие в Рождество". Она станет главной елкой фестиваля, сообщила во вторник журналистам автор концепции оформления елок "Путешествия в Рождество" Ирина Субботина.

"Дерево искали еще с лета, в этот раз решили установить 75-летнюю елку из Тверской области. Всего на фестивале будет более 300 елок, а 130 из них мы установим на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес. Здесь, на центральной площадке фестиваля мы оформим в европейских традициях", - сказала Субботина.

Она добавила, что праздничное дерево, установленное на Манежной площади, олицетворяет собой Москву. Она украшена в красно-золотых цветах, в ближайшее время на макушке установят большую звезду. Как рассказал журналистам представитель компании "Живая елка" Виталий Шабетник, общий вес елки на Манежной площади составляет 5 тонн.

Ранее пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщила, что елки, установленные в центре столицы для фестиваля "Путешествие в Рождество", будут оформлены в различных стилях: готическом, космическом, дворянском, крымском и многих других.