Кинозалы планируют разместить в новом здании на месте киноцентра "Соловей"

Предполагается, что многозальный кинотеатр, построенный в 1989 году, закроется в конце 2019 года. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Залы для кинопоказов планируется разместить в здании, которое построят на месте киноцентра "Соловей на Красной Пресне". Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель АО "Киноцентр" Сергей Черкашин.

"Достаточно было бы посмотреть интервью заместителя мэра по строительству [Марата] Хунснуллина, он там все документы предоставляет, рассказывает прям все подробно, но все равно начинаются споры непонятные. В новом проекте здания написано, мы делаем новые кинозалы", - сказал Черкашин, подчеркнув, что киноцентр "Соловей" является частным проектом.

Он добавил, что Юрий Соловей, чье имя стало современным названием киноцентра, занимается прокатом фильмов. "Его заслуга в том, что он в прокате берет эти фильмы и показывает <...> Он обычный арендатор", - заключил Черкашин.

Согласно открытым источникам, киноцентр получил современное название "Соловей" в 2011 году. Переименование было приурочено к расширению площадей центра до 23 залов. Изменив название, руководство кинотеатра хотело привлечь внимание зрителей к проведенной реконструкции. В качестве причины ребрендинга также называют выход Союза кинематографистов из числа собственников центра.

История вопроса

Источник в Москомархитектуре сообщил ТАСС, что проект застройки территории киноцентра был рассмотрен на заседании столичного архсовета и направлен на доработку.

Собственник "Соловья", по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и "по возможности" сохранить кинопоказы в центре. Он заявил, что строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра "Соловей" не вызывает у него вопросов и является абсолютно законным.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что застройщик имеет все разрешающие документы на возведение на месте киноцентра апартаментов с сопутствующей инфраструктурой, при этом сроки сноса здания и строительства нового комплекса определит сам инвестор. По его словам, публичные слушания по этому вопросу были проведены еще в 2009 году, документы были выданы застройщику годом позже при бывшем руководстве столицы.

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что присвоение зданию статуса объекта культурного наследия невозможно согласно действующему законодательству: киноцентр "Соловей" на Красной Пресне был построен в 1989 году, а для того, "чтобы принять его в объекты культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет".

Также министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр. По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.