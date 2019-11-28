В изоляторе временного содержания на Петровке отремонтируют камеры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В изоляторе временного содержания на Петровке, 38, который недавно отремонтировали, в следующем году приведут в порядок камеры. Об этом ТАСС сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии после посещения вновь отремонтированного ИВС.

"Руководство ИВС проинформировало членов ОНК Москвы о том, что весной 2020 года ремонт будет возобновлен. В это время руководство ИВС пообещали привести камеры в порядок", - отметил член ОНК Москвы Александр Хуруджи. По словам наблюдателей, проводившиеся ранее работы не затронули камеры изолятора.

"Стены в камерах покрыты рельефной штукатуркой, так называемой "шубой", что противоречит существующим требованиям МВД России. В соответствии с ними, стены камер должны быть гладкими. По моей информации в камерах вместо унитазов сохранились и так называемые "чаши Генуя", то есть по сути "дырки в полу", - сообщили в ОНК.

По словам Хуруджи, в обновленном ИВС нет нормальной системы обеспечения заключенных питьевой водой, "ее кипятят в 10-литровом ведре на маленькой электроплитке". Также в изоляторе продолжают вместо нормального постельного белья выдавать одноразовые медицинские изделия, применяемые в реанимациях и в процедурных кабинетах.

В ходе проверки в четверг члены ОНК выявили нарушения 33 статьи Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых", то есть факты совместного содержания ранее отбывавших наказание с впервые задержанными. "Также в камерах находились лица, подозреваемые в тяжких преступлениях, которые должны содержаться отдельно от других обвиняемых и подозреваемых", - отметили в наблюдательной комиссии. Ранее члены ОНК Москвы фиксировали подобные нарушения в ИВС СВАО, который выполнял функции центрального ИВС ГУ МВД РФ по Москве во время ремонта изолятора на Петровке.

Ремонт ИВС на Петровке продолжался с 17 сентября 2018 года по 25 ноября 2019 года. Были приведены в порядок кровля и коридоры учреждения, а в камерах заменили стеклопакеты, смесители, раковины и установили системы видеонаблюдения и вызова надзирателей. На время ремонта заключенных размещали в ИВС СВАО Москвы.