ОНК: в ИВС по СВАО Москвы выявлены факты содержания несудимых лиц с ранее судимыми

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии(ОНК) выявили множество нарушений в изоляторе временного содержания по Северо-восточному административному округу Москвы, в частности, несудимые лица там содержатся с уже имеющими судимость. Об этом ТАСС сообщила один из наблюдателей, Марина Литвинович, которая сама неоднократно участвовала в проверках этого изолятора.

"Я дважды приходила в ИВС по СВАО в конце октября, а мои коллеги по комиссии были там в начале этого месяца. Мы выявили там следующее: несудимые люди систематически содержались в одних камерах с уже судимыми, а люди, которые подозреваются или обвиняются в преступлениях небольшой тяжести, были в тех же камерах, как и люди, которым инкриминировались тяжкие преступления, в том числе связанные с насилием. Это грубые нарушения закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" , - рассказала правозащитник.

По ее словам, в этом изоляторе также в ходе проверок обнаруживались перебои с обеспечением заключенных бытовыми предметами первой необходимости, в том числе зубной пастой, зубными щетками и полотенцами. "После того как стало ясно, что руководство ИВС по СВАО не обращает внимание на наши рекомендации по устранению указанных выше нарушений, члены ОНК Москвы написали обращение в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку в данном изоляторе", - сказала Литвинович.

По данным столичной ОНК, ИВС по СВАО несет на себе основную наргурзку по размещению обвиняемых и подозреваемых до решения по их мере пресечения после закрытия изолятора № 1 ГУ МВД России на Петровке.