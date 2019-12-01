На юге Москвы восстановили движение транспорта после опрокидывания грузового манипулятора

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на Каспийской улице на юге Москвы после того, как во время погрузочных работ на проезжую часть там опрокинулся грузовой манипулятор. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Движение на Каспийской улице, где грузовой погрузчик сегодня опрокинулся на проезжую часть, полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

В 12:30 на Каспийской улице возле дома 13а во время погрузочных работ на проезжую часть опрокинулся грузовой манипулятор. Движение на данном участке было затруднено. На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы города. В результате происшествия никто не пострадал.