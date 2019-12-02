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В Москве запустили 18-й по счету маршрут электробусов

Всего в столице работает 260 электрических автобусов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество маршрутов общественного транспорта в Москве, по которым курсируют электробусы, увеличилось до 18, при этом через обновленную площадь у Киевского вокзала проходят четыре из них, сообщила в понедельник пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня электробусы вышли на маршрут № т17 от Киевского вокзала до метро "Озерная". Новый транспорт следует по Бережковской набережной, Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам, связывая разные районы на западе Москвы. Маршрут проходит через станции метро "Киевская", "Ломоносовский проспект", "Раменки", "Мичуринский проспект", "Озерная", - говорится в сообщении.

Предыдущий, 17-й по счету маршрут электробусов в Москве был запущен 18 ноября, он идет от Киевского вокзала до улицы Довженко. Уточняется, что на сегодняшний день в столице работает 260 электрических автобусов, их маршруты проходят на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются около 150 тыс. пассажиров.

Самым популярным маршрутом электробуса является Т76, который связывает Ярославский район и станцию метро "ВДНХ". С начала своей работы в столице в сентябре 2018 года электробусы перевезли свыше 19 млн человек.

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