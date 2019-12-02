Сообщения об угрозах взрывов в Лефортовском и Басманном судах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили здания Лефортовского и Басманного районных судов Москвы и прилегающую территорию после анонимных звонков об угрозах взрывов, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службах судов.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной. Суд работает в штатном режиме", - сказали в Лефортовском суде. Аналогичную информацию подтвердили в Басманном суде.

Кроме того, источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что сообщение о минировании ГУМа и ТЦ "Афимолл Сити" не соответствует действительности.

Ранее в понедельник около 100 человек были эвакуированы из Лефортовского суда Москвы из-за угрозы взрыва. Также были эвакуированы сотрудники и посетители Басманного суда из-за анонимного сообщения о минировании. Сообщение о минировании также в понедельник поступило в ГУМ и ТЦ "Афимолл Сити".

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозами взрывов, все они оказались ложными.