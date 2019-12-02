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Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

На прошлой неделе в течение двух дней в столичные суды также поступали анонимные угрозы взрыва

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Лефортовский районный суд Москвы, эвакуированы около 100 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация от анонимного источника о заложенном взрывном устройстве в здании Лефортовского районного суда Москвы, около 100 человек эвакуированы, среди них посетители и сотрудники", - сказал собеседник агентства.

Также эвакуация из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве проводится в Басманном районном суде Москвы. "От анонимного источника поступила информация о том, что в здании Басманного суда находится взрывное устройство. Всех сотрудников и посетителей эвакуируют уже третий раз за неделю из-за угрозы взрыва", - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, по данным источника в экстренных службах, сообщение с угрозой взрыва поступило в ГУМ и ТЦ "Афимолл Сити".

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.

В новость были внесены изменения (12:06 время мск) — добавлена информация по тексту.

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