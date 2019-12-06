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Около 400 объектов в Москве получили сообщения об угрозе взрыва с начала недели

На время проверок из зданий было эвакуировано порядка 60 тыс. человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" с начала недели поступили в адрес около 400 объектов в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"С начала недели продолжили поступать анонимные сообщения с угрозами взрыва по разным округам Москвы. Всего данная информация за указанный отрезов времени поступила в адрес около 400 объектов. В целях безопасности были эвакуированы порядка 60 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По данным источника, все сообщения о минировании оказались ложными.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. 5 декабря сообщения о минировании получили 13 судов Москвы, торговый центр, школы. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.

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