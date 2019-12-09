МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Интерес жителей Москвы к онлайн-трансляциям пленарных заседаний Мосгордумы седьмого созыва возрос в сотни раз, сообщил в интервью ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Повышение интереса москвичей к городскому парламенту видно по динамике смотрения нашего думского видеоканала на Youtube. Если раньше просмотров пленарных заседаний было лишь 100-200, то теперь их количество зашкаливает за 25 тыс. Пленарные заседания Мосгордумы и большинство заседаний комиссий транслируются в прямом эфире. Так что любой пользователь, не только из Москвы, но и из любой точки мира, может смотреть наши мероприятия онлайн", - сказал он.

Шапошников отметил и большую продолжительность первых пленарных заседаний, а также "беспрецедентность" чтений законопроекта о бюджете Москвы - за 26 лет работы гордумы впервые представители всех депутатских объединений и фракций поддержали его в целом. По его словам, это показывает, что органы исполнительной власти прислушались к предложениям депутатов, а парламентарии находят общий язык на площадке гордумы.

"Формат [работы гордумы] остался прежним, <...> изменились комиссии и депутатские объединения столичного парламента, появились новые фракции: "Справедливая Россия", "Яблоко", которых до этого не было в Московской городской думе. Сохранились фракции "Единая Россия" и КПРФ, депутатское объединение "Моя Москва", - добавил он.

Председатель Мосгордумы сообщил о возросшем интересе москвичей к городскому парламенту