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Оплатить резидентные парковочные места в Москве теперь можно по частям

В первый год пользования резиденту нужно внести единовременный платеж в размере 3 тыс. рублей, а оставшуюся сумму он может погашать в рассрочку по удобному ему графику

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москвичи теперь могут оплатить парковочные места для резидентов по частям. Оплату можно произвести через сервис "Мои платежи" на сайте столичной мэрии.

"Горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов. Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму частями", - говорится во вторник в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Согласно новым правилам, теперь в первый год пользования резидент вносит единовременный платеж в размере 3 тыс. рублей, а оставшуюся сумму он оплачивает в рассрочку по удобному ему графику.

Ключевое условие данной услуги - на момент начала нового года на счету должно быть 3 тыс. рублей. В противном случае документ потеряет свою силу.

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