В Москве уволены трое сотрудников школы, где девочка провалилась сквозь стеклянный пол

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Директор московской школы № 491, в которой в конце ноября девочка прыгала на стеклянном полу и провалилась с пятого на четвертый этаж, освобожден от своей должности, также уволены замдиректора и учитель физкультуры. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента образования.

"В связи с несчастным случаем, произошедшим с ученицей 4-го класса в конце ноября, администрация школы провела служебное расследование. Учитель физической культуры, заместитель директора и руководитель образовательной организации в школе больше не работают. С родителями школьников была проведена встреча, в ходе которой они ознакомились с результатами проведения расследования и смогли задать все интересующие их вопросы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что помещение, в котором произошел инцидент, было немедленно закрыто, в дальнейшем оно не будет использоваться в образовательных целях, там расположится служебное помещение. "Учебное оборудование установят в других приспособленных и безопасных помещениях школы", - добавили в ведомстве.

25 ноября экс-директор учебного учреждения Александр Баданов сообщил ТАСС, что ученица 4-го класса московской школы № 491 провалилась с пятого на четвертый этаж, прыгая на стеклянном полу. Ребенка госпитализировали, в больнице врачи диагностировали у школьницы перелом. Характер перелома не уточнялся.