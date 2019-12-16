Лимитированную серию билета "Единый" посвятят Ржевскому мемориалу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лимитированную серию билета "Единый", посвященную открытию Ржевского мемориала, выпустит московское метро в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы в понедельник.

"Ожидается, что тематические билеты появятся в продаже 20 января. Тираж составит 400 тыс. экземпляров. На лицевой стороне проездного дизайнеры разместили изображение Ржевского мемориала, на оборотной - логотипы Музея Победы и Российского военно-исторического общества", - рассказали в пресс-службе.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять около трассы М-9. Проект возведения мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень. На сегодняшний день собрано более 282 млн рублей народных пожертвований, около 200 млн рублей перечислило Союзное государство. Общая стоимость мемориала составит порядка 650 млн рублей. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года.