Движение транспорта перекрыто на улице Сретенка в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на улице Сретенка в центре Москвы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг.

"Перекрыто движение по ул. Сретенка <...> Перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-города", - говорится в сообщении.

Ранее Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" сообщил, что автобусы, следующие мимо метро "Лубянка", временно изменили маршруты. Также движение перекрыто по улице Большая Лубянка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на улицу Мясницкая.