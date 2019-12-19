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Движение транспорта перекрыто на Большой Лубянке в Москве

Также действуют ограничения на вход и выход со станции "Лубянка"
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© Артем Процюк/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Движение для автомобилей перекрыто в центре Москвы на улице Большая Лубянка в четверг вечером. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движение (ЦОДД).

"Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Автобусы, следующие мимо метро "Лубянка", временно изменили маршруты, сообщается в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс".

"Автобусы №№ м2, м3, м5, м8, м9, м10, м27, 38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы № т25 временно ходят измененными маршрутами. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение перекрыто по ул. Большая Лубянка, Лубянскому проезду от ул. Маросейка до ул. Большая Лубянка. Закрыт поворот от Новой площади на ул. Маросейка. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую ул.

Кроме того, метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

"Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

В новость были внесены изменения (19:37 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Россия
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