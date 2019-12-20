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Новый год и Рождество - 2020

Музеи Москвы подготовили новогодние программы с квестами и арт-экспериментами

В новогодние каникулы более 80 столичных музеев будут работать бесплатно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московские музеи подготовили специальные новогодние мероприятия, многие из которых можно посетить уже сейчас, не дожидаясь каникул. Арт-эксперименты, старинные елочные игрушки и выставка к 100-летию отечественного цирка, квесты и мастер-классы: в пресс-службах музеев рассказали ТАСС, что ждет посетителей в ближайшие недели.

Ранее пресс-служба мэра столицы сообщила, что более 80 столичных музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы. Среди них Московский музей современного искусства (MMOMA), музей-панорама "Бородинская битва", Мемориальный музей космонавтики, Дарвиновский музей, выставочный зал "Новый Манеж", Музей космонавтики, Музей-мастерская Зураба Церетели, Музей моды и многие другие.

Некоторые музеи, среди них Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, будут работать без выходных - посетить выставки можно даже 1 января. Однако в каждом случае необходимо заранее изучить расписание на официальном сайте, так как многие музеи все же отдыхают 31 декабря и 1, 7 января.

Пушкинский музей устроит 31 декабря специальную акцию "Встречаем вместе", в рамках которой посетителей ждут бесплатные квесты и экскурсии. Вход будет осуществляться по бесплатным билетам. "Посетители смогут принять участие в бесплатных квестах и экскурсиях (требуется регистрация). Для посетителей с детьми предусмотрены детские и семейные мероприятия. Обращаем внимание, что вход на выставку "Томас Гейнсборо" - платный", - сказали в пресс-службе. Там порекомендовали покупать в новогодние каникулы билеты заранее, чтобы избежать традиционных для праздников очередей.

Те, кто соскучился по солнцу и летним краскам, могут посетить Третьяковскую галерею - там до 16 февраля открыта выставка "Василий Поленов", где есть всеми любимые пейзажи "Московским дворик", "Бабушкин сад" и "Заросший пруд". Экспозиция раскрывает и другие грани творчества знаменитого художника - на выставке представлены портреты и евангельская серия. Среди экспонатов и световой театр-диорама "Путешествие вокруг света".

Во Дворце царя Алексея Михайловича (в "Коломенском") открыта экспозиция "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения". На выставке можно полюбоваться дореволюционными открытками, старинными игрушками и подарками. Изучить старинные подарки можно и в музее-заповеднике "Царицыно", где работает выставка "Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца".

Арт-эксперимент и "лечение искусством"

Музей современного искусства "Гараж" подготовил традиционный "Арт-эксперимент". В этом году он носит подзаголовок "Вы в эфире" и посвящен поэтическим и магическим свойствам запахов. "Вы сможете посетить парфюмерный мастер-класс, поучаствовать в процессе газоанализа и получить портрет своего запаха, составить целительный цветочный букет и познакомиться с ольфакторным искусством", - рассказали в пресс-службе музея.

Другой эксперимент ждет любителей искусства в центре современного искусства "МАРС", где открылась иммерсивная выставка Reset Ольги Щербаковой при участии студии "Мы". В Центре говорят, что проект посвящен исследованию влияния цвета, звука и ароматов на человеческое восприятие и возможности перезагрузки эмоционального состояния. "Основополагающим направлением в проекте является арт-терапия, которая оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека и буквально является "лечением искусством", - рассказали в пресс-службе.

"Посетителю предстоит пройти через семь залов и "перезапустить" собственную систему. В Центре подчеркивают, что все ароматы имеют органическое происхождение без добавления химических добавок и созданы ольфакторным архитектором Анной Сивачевой специально для проекта. Музыкальная часть выставки разработана композитором и музыкантом Тимом Ивановым. Гости выставки услышат звучание таких необычных инструментов, как терменвокс, банджолеле и омникорд.

"Елка Победы" и обновленная Бородинская панорама

Совсем недавно, 9 декабря, вновь открылся для посетителей обновленный Музей-панорама "Бородинская битва". В нем были установлены новые световые конструкции и инженерные системы, специалисты также восстановили фасад здания и вернули ему исторический облик. Для посетителей подготовлен новый мультимедийный гид на платформе дополненной реальности Artefact. В ближайшее время начнется открытая реставрация главного объекта музея - полотна самой панорамы. При этом музей не будет закрыт для посещения.

Музей Победы на Поклонной горе проводит традиционную "Елку Победы" - участникам предстоит выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, чтобы оказаться на "Елке" победного 1945 года. В квесте могут принять участие ребята от 6 до 12 лет - на полтора часа дети погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев.

Участникам квеста предстоит разгадать секретные шифровки и изучить семафорную азбуку, преодолеть сложные лабиринты и обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами. В проведении "Елки Победы" задействовано 30 артистов, 280 сотрудников музея и 200 волонтеров.

Выставка к 100-летию цирка и "Зимние грезы"

Музей современной истории России в каникулы представит новогоднюю программу с мастер-классом по изготовлению праздничных игрушек в технике декупаж "Цирк зажигает огни!" Мероприятие пройдет в рамках одноименной выставки - посетителей ждут редкие артефакты, фотографии и документы из собрания Музея и крупнейших российских цирков, а также мастер-классы и встречи с известными цирковыми артистами и ветеранами.

В Биологическом музее имени Тимирязева открыта выставка "Зимние грезы", где представлены флористические композиции от участников клуба "Вторая жизнь цветов". "В оформлении композиций - не только цветы и листья растений: это причудливой формы ветки, шишки, желуди, красивые камешки, яркие плоды. Обязательно будут елочные игрушки, банты и свечи. Такой букет может стать оригинальным украшением любого интерьера. Каждая работа - это маленькая история, рассказанная умелыми руками мастера-флориста", - рассказали в музее.

Вечные ценности

В Историческом музее впервые за 147 лет прошла церемония регистрации брака - это произошло в рамках открытия выставки "Русская свадьба". Выставка знакомит с забытыми и во многом утраченными русскими народными традициями. Посетителям представляется редкая возможность не только увидеть интереснейшие и редко экспонируемые музейные предметы, но и совершить настоящее путешествие по свадебному обряду. В экспозиции представлены костюмы, головные уборы, картины, прядильные гребни и расписные прялки, венчальная икона царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. Частью проекта стали свадебные фотографии из семейных архивов россиян.

Теме семьи посвящена и выставка, которая откроется в Музее Москвы 26 декабря. Проект "Фамильные ценности" охватывает 150 лет истории развития института семьи и исследует социальные формы, на которых сегодня строятся любовные отношения и супружеская жизнь. "Выставка покажет, как изменилась семья, начиная с XIX века. Как она прошла путь от традиционной патриархальной модели к советской, когда семья считалась одной из составляющих социалистического общества. И почему многообразие форм - отличительный признак современной семьи, который свидетельствует не об упадке, а о естественной трансформации человеческих отношений", - сказали в пресс-службе.

Каждый раздел выставки отражает определенный этап в становлении семьи: встреча - свадьба - рождение и воспитание детей. В проблематике разделов - острые вопросы любых отношений: что пары XXI века наследуют от своих прабабушек и прадедушек, почему свадьба - это не только союз любящих людей, но и бюрократический процесс, и как травмы из детства влияют на наши отношения во взрослом возрасте. Одна из главных тем раздела, посвященного встрече, - свидания и формы репрезентации себя через образы "идеальной женщины" и "настоящего мужчины".

Это лишь малая часть выставочных проектов, которые будут открыты в новогодние каникулы. В музеях обращают внимание, что в каждом случае расписание необходимо уточнять заранее.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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