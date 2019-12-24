Власти Москвы отказались от проекта 72-этажной башни по программе реновации в СЗАО

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Высотность небоскреба, который планировалось возвести в столичном районе Покровское-Стрешнево, снизили вдвое; по пожеланиям жителей количество этажей в доме уменьшено с 72 до максимальных 30. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Экс-советник министра благоустройства Московской области, архитектор Юрий Шередега считает, что высотные здания меняют "открыточный вид" столицы - так, например, произошло с появлением дома на Мосфильмовской. Именно поэтому строительство подобных зданий необходимо обсуждать на архитектурных советах, а проекты должны быть одобрены на общегородских общественных слушаниях.

Мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме 18 декабря, объяснил, что строительство домов выше 14 этажей в рамках программы обеспечивает скорость переселения москвичей в новые дома и комфортную среду в кварталах реновации. По его словам, главное требование участников программы к столичным властям в настоящий момент - это четкий и конкретный ответ, когда они смогут переехать в новые дома, а для этого необходимо сделать оптимальными этажность, плотность и другие параметры застройки. Собянин добавил, что власти Москвы не стремятся к увеличению высотности, здания выше 25 этажей в программе реновации составляют около 2% от общего числа, однако, по его словам, архитектурные доминанты необходимы, чтобы сбалансировать ситуацию в кварталах реновации.

"В целом в рамках программы запланировано размещение домов выше 14 этажей, но таких домов меньшинство. Более 2/3 домов имеют этажность 14 и ниже. Домов выше 24 этажей считанные проценты. Высотных домов в программе реновации на текущий момент не предусмотрено. Все размещаемые дома обычной для Москвы высоты. Затраты на эксплуатацию - в пределах средних по Москве", - добавил Кузнецов.

Как ранее сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, аналогичное решение было принято в Хорошево-Мневниках - предложения жителей района, высказанные в ходе публичных слушаний по проектам планировки территорий, будут учтены. Таким образом, высотность в нескольких жилых группах снизится вдвое - с 25-40 до 12-25 этажей. Разработчики продолжат знакомить москвичей с проектами планировки территории по программе реновации, обсуждать концептуальные решения и учитывать мнения горожан.

"Мы учли мнение жителей, и в настоящий момент принято решение о корректировке проекта. Вместо 72-этажного дома будет запроектирована жилая группа переменной этажности с максимальной высотой в 30 этажей. Кроме того, проектом предусмотрены подземные парковки, а также организация стоянок вдоль улиц и внутриквартальных проездов. Все подземные стоянки будут запроектированы с учетом потребности в машино-местах. Точное количество машино-мест будет рассчитано <...> при разработке проекта каждого конкретного дома, однако уже можно сказать, что обеспеченность ими составит 100%", - сказал Кузнецов.

"Если спросите меня, нравится ли мне дом в 72 этажа, я вам скажу нет, но если вы меня спросите, как нам жить без 72-этажного здания, то я отвечу, что, к сожалению, никак. В мега-городах исключительный тренд - все время расти, и люди стремятся в эти города. Пока мы не научимся в маленьких городах делать зарплаты такие же, как в Москве, у нас будет этот тренд, его нам диктует экономика. <...> Логика Москвы во многом считывается с крупнейших столиц, в которых проживают более 10 млн человек, в каждой из них есть высотное строительство, мегаполису не обойтись без высоток. При этом сегодня плотность застройки в Москве меньше 20 тыс. кв. м на га, что значительно ниже показателя, например, в Париже или Нью-Йорке", - рассказал ТАСС партнер архитектурного бюро AI-architects Иван Колманок.

По мнению сооснователя бюро "Народный архитектор" Дмитрия Селивохина, у города два пути развития - вверх и вширь, и уплотнение Москвы является неизбежным процессом. Архитектор считает, что высотность в 14 этажей подходит только для периферийных районов, при этом подобная этажность является пороговым значением. С его точки зрения, образ города может измениться не из-за появления 14 этажных зданий на окраинных районах (в каждом районе есть абрисы - контуры - таких зданий), а из-за качества архитектуры. Подобные проекты, по его мнению, должны иметь инфраструктурную поддержку прилегающей территории и не должны влиять на функциональный образ, например, района Покровское-Стрешнево как природной рекреационной зоны.

Сооснователь консорциума I-Renovation, архитектор Александр Вайсфельд также считает, что строительство высотных зданий выше 30 этажей сильно меняет облик района. Он отмечает, что при строительстве высотных доминант меняется общая планировка микрорайона, но полностью менять район в рамках программы реновации невозможно - под нее выделяют отдельные площадки. Также строительство высотных зданий спорно из-за нагрузки дорожно-транспортной сети - она будет нуждаться в полной реорганизации не только в месте застройки, но и на прилегающих территориях.

Социальная сторона вопроса

Вайсфельд отметил, что строительство высотных зданий обычно нарушает привычки, быт, культуру жителей района, коллективы соседей распадаются, возникает десоциализация. "Необходима очень серьезная работа с жителями, не только теми, кто переезжает, но и теми, рядом с которыми строятся эти дома. Дом высотой в 72 этажа - это огромный стресс не только для тех, кто поедет в этот дом, но и тех, кто живет в соседних домах от него. Это гигантская стройка, которая будет длиться очень долго, а рядом с ней находятся школы, сады, просто жилые дома", - добавил Шередега.

Шередега также сообщил, что большую часть квартир в высотных домах планируется выставлять на продажу, для окупаемости программы это будут квартиры бизнес-плана. Архитектор считает, что подобная сегрегация - это не очень хорошая идея, "жителям необходимо давать равные возможности и права".

"Я работал на конкурсе проектировок по программе реновации и был исключительным противником в нашем участке начинать строительство с высотки, потому что мне было важно, чтобы люди могли сберечь добрососедство и оставить себе свои привычки. Если вы живете на третьем этаже в 48-й квартире, а ваша соседка - в 49-й квартире, мне было важно, чтобы вы так и переехали - на третий этаж в соседние квартиры. Если вы не изъявите другого желания", - добавил Колманок.

Мотивация властей

"Высотные здания имеют более высокую себестоимость строительства, но при этом более рационально используют территорию. В основном такие объекты возводятся частными застройщиками и дают положительный экономический эффект для города, поскольку высотное строительство подразумевает многофункциональность и уникальность проекта. <...> Проектами планировок заложен ряд градостроительных доминант, строительство которых решит две основные задачи: скорейшее переселение жителей по программе реновации (речь идет о многоквартирных жилых домах) и положительный экономический эффект для города (речь идет о коммерческих высотках, которые не являются частью программы реновации, жителей туда переселять не будут)", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

Также в ведомстве заверили, что современные технологии строительства и материалы позволяют обеспечить гарантии качества строительства, безопасности эксплуатации объекта и максимальный комфорт проживания в нем.

"Положительные аспекты для резидентов башни - экологичность (обитатели верхних этажей не страдают от загазованности и шума мегаполиса), высокое качество строительства (любая высотка сегодня - это уникальный архитектурный и инженерный проект, который гарантирует комфорт и безопасность жильцов), впечатляющие панорамные виды на самые живописные природные зоны Москвы. Также это доступность объектов обслуживания и престиж проживания в уникальном объекте", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве обозначили положительные аспекты для района, где возводится высотное здание: запоминающийся акцент для этой территории, выразительность архитектурного ландшафта. При этом уникальные высотки привлекают внимание, повышают статус квартала, района, в том числе и на периферии города, считают в Москомархитектуре. Отмечается, что высотные здания многофункциональны, создаются в комплексе со всей необходимой инфраструктурой в виде магазинов, кафе, спортивных или детских клубов, аптек. Среди плюсов, с точки зрения специалистов, экономия пространства и затрат на инфраструктуру.