Специалисты "Мосгаза" не выявили метан в воздухе в нескольких округах Москвы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" провели проверки по заявкам жителей нескольких округов Москвы о запахе газа в воздухе и не обнаружили следов метана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации в пятницу.

Ранее в Центральную диспетчерскую "Мосгаза" поступали заявки жителей из Юго-Западного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы с жалобами по наличию запаху газа в воздухе.

"Все заявки оперативно отрабатывались. Бригадами АО "Мосгаз" проводились необходимые мероприятия по проверке газового оборудования, в том числе специальной выездной лабораторией были взяты пробы воздуха. Наличие метана в воздухе не было зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

При этом, в "Мосгазе" не подтвердили наличие увеличенного количества одорантов при обследовании.

В середине декабря в диспетчерской экстренных служб ТАСС рассказали, что поступили жалобы от жителей Южного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы на сильный запах газа в квартирах. Газовые службы также не выявили утечки газа. В диспетчерской объяснили, что специфический запах, на который жаловались жители, был связан с увеличением одоранта в профилактических целях.