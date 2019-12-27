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Экстренные службы проверяют сообщения о запахе газа в квартирах в трех округах Москвы

Жалобы на сильный запах газа в домах поступили от жителей ЮЗАО, ЗАО и ТиНАО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жители Юго-Западного, Западного и Троицко-Новомосковского административных округов Москвы пожаловались в пятницу в оперативные службы на сильный запах газа в квартирах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В пятницу от жителей ЮЗАО, ЗАО, ТиНАО поступило множество жалоб на сильный запах газа в домах и квартирах. В настоящее время идет проверка данной информации", - сказал собеседник агентства. Информации о жертвах и пострадавших в результате воздействия газа не поступало.

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