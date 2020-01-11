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Первый за зиму сильный снегопад прекратится в Москве к трем часам дня

После снегопада на дорогах столицы ожидается гололедица

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый за всю зиму серьезный снегопад идет в Москве в субботу, однако он прекратится к 15:00. Ожидается, что выпадет до 7 мм осадков, а после образуется гололедица, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По Москве и области к 09:00 выпало 1-1,5 мм осадков, наиболее сильный снег прогнозируется именно сейчас - до полудня, до 12 часов выпадет около 3-3,5 мм. К 15:00 активность уменьшится, выпадет 1-1,5 мм, и с трех часов снег прекратится", - сказал Вильфанд.

По его словам, после снегопада в Москве ожидается гололедица. "Поскольку температура от 0 до -2, в отдельных районах прогнозируется мокрый снег, а на дорогах - заметная гололедица. Всего, по оценкам, за сегодняшний день выпадет от 4 до 7 мм снега. Это, конечно, заметный снег, но он сухой большей частью, на 90%, но будет и мокрый, и это будет создавать дискомфорт", - считает эксперт.

Метеоролог отметил, что ожидать наступления холодов в Москве не стоит в течение всей следующей недели. "Завтра ночью сильное понижение давления и понижение температуры до -6 градусов. Вроде, не так уж страшно, но для нынешней теплой зимы кажется уже зимним температурным фоном. А днем опять столбик термометра поползет к отметке плюсовой и даже превысит эту отметку. В следующие дни температурный фон опять вернется к обычным значениям, с понедельника ночью 0...-3, днем - 0...+3, даже сейчас около +4 прогнозируют, и так в течение всей следующей недели", - добавил он.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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