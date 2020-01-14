МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Росреестр устранил проблему с передачей данных о парковочных разрешениях в Москве, в результате которой несколько тысяч автомобилистов не могли получить документ о праве бесплатной стоянки в своем районе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве во вторник.

"Правительство Москвы входит в тройку лидеров по количеству запросов сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для оказания множества государственных услуг, одно из которых - выдача разрешений на парковку. На сегодня в Департамент информационных технологий Москвы Росреестром передано сведений из ЕГРН на более чем 16 тыс. запросов, поступивших в декабре 2019 года - январе 2020 года и касающихся оформления парковочных разрешений, 2,9 тыс. из которых - за последние два дня. Необработанные запросы отсутствуют. В настоящее время информационные системы и сервисы Росреестра работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "взаимодействие с правительством Москвы в Росреестре находится на особом контроле". "Проводятся регулярные встречи с Департаментом информационных технологий Москвы по вопросам информационного обмена. При необходимости, запрашиваемые сведения ЕГРН, отправленные по каналам связи, дублируются в ручном режиме на электронных носителях", - добавили в ведомстве.

В Росреестре отметили, что увеличение сроков предоставления услуг, в том числе связанных с предоставлением разрешений на парковку, стало следствием появления скопившейся очереди, вызванной резко возросшим количеством запросов (свыше 75 млн. обращений в ноябре 2019 года). Повлияло и существенное сезонное увеличение (на 30-40% к концу года) объемов запрашиваемых сведений от всех участников рынка недвижимости, в первую очередь, от перепродавцов сведений ЕГРН.

Ранее москвичи столкнулись с задержками в продлении разрешений на парковку машин по месту проживания из-за сбоя в работе ЕГРН. По данным ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), это коснулось 3 тыс. запросов, что составляет менее 1% от общего числа действующих разрешений. По действующему законодательству, сотрудники АМПП запрашивают информацию из Росреестра через систему межведомственного электронного взаимодействия. Специалисты следят за поступлением ответов на межведомственные запросы, при первых признаках нарушения срока поступления ответа они сообщают об этом в Росреестр.

Специалисты АМПП ранее рекомендовали автомобилистам заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений. Сделать это можно за 60 дней до истечения действия текущего разрешения. Срок оформления и внесения изменений - шесть рабочих дней. На данный момент в Москве действует более 420 тыс. парковочных разрешений, в среднем обрабатывается 20 тыс. заявок в месяц.