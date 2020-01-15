Спикер Мосгордумы: Москва уже реализует поставленные президентом России задачи

"Не могу не отметить, что многие из тех задач, о которых сегодня говорил Владимир Путин, уже в различной степени реализованы или находятся в активной стадии реализации в Москве. В свою очередь, Московская городская дума продолжит работу по совершенствованию столичного законодательства, продолжит эффективное взаимодействие с Государственной думой и Советом Федерации, а также выступит с новыми законодательными инициативами в разрезе тех направлений, которые обозначил в своем послании глава государства", - сказал Шапошников.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Столица в разной степени реализовала, либо начала реализацию задач президента России Владимира Путина, при этом Мосгордума выступит с новыми законодательными инициативами по тем направлениям, которые обозначил в своем послании Федеральному собранию глава государства. Об этом сообщил ТАСС в среду спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что президент России отметил необходимость усиления роли парламента в жизни страны, а также при формировании кадровой политики.

"Владимир Путин уделил внимание сохранению исторической памяти, что особенно важно в преддверии 75-летия Великой Победы. Столичные законодатели накануне юбилейной даты учли в бюджете поправку о "детях войны". Новая категория льготников была предложена по инициативе фракции партии "Единая Россия". Уже с января этого года более 83 тыс. москвичей начали получать дополнительное ежемесячное пособие", - сказал спикер столичного парламента.

Шапошников также сообщил, что Мосгордума продолжает реализацию патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения" в рамках которой будет увековечен подвиг всех 12 дивизий первой волны. К 9 мая в столице планируется открыть три памятника бойцам дивизий Московского народного ополчения на месте закладных камней, установленных ранее.

Основные направления

"В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации сосредоточился на внутренней повестке, уделив особое внимание вопросам социально-экономического блока. Владимир Путин сделал акцент на реализации национальных проектов, в частности, - на демографии и повышении продолжительности жизни граждан. Москва в полной мере включена в процесс решения задач, поставленных президентом России. В результате реорганизации медицинских учреждений средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 (уровень 2010 года) до 78 лет", - сказал Шапошников.

Он добавил, что за счет улучшения материально-технической оснащенности больниц и создания системы ранней диагностики почти на 35% снизилась летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, более чем на 10% - от новообразований. Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров по времени и качеству оказания скорой медицинской помощи.

"Кроме того, город реализует программу "Московское долголетие", в рамках которой сотни тысяч москвичей старшего поколения посещают практические занятия, направленные на профилактику заболеваний, связанных с низкой физической активностью. Москва успешно реализует комплекс мер социальной поддержки. Кстати, в бюджете на трехлетний период была учтена поправка фракции партии "Единая Россия" об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже на 5,6%. На эти цели предусмотрено почти 2,5 млрд рублей", - сказал Шапошников.

Он добавил, что бюджет столицы на ближайшие три года гарантирует ежегодное увеличение фондов оплаты труда учреждений здравоохранения и образования, что позволит сохранить все установленные доплаты и обеспечить рост среднего размера заработной платы учителей и врачей к уровню, достигнутому в 2019 году. По его словам, за счет собственных ресурсов Москве удалось перезапустить ключевые экономические процессы: в городе выросло число субъектов малого и среднего бизнеса, а общее число москвичей, занятых данном секторе экономики, превысило 2,5 млн человек.

"Впервые доля налогов от малого и среднего предпринимательства составила почти четверть всех налоговых поступлений бюджета города. Вырученные средства сформировали самый большой бюджет Москвы за всю историю, который город продолжил вкладывать в социальные программы и программы развития", - сказал Шапошников.