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Внутригородскими маршрутами Москвы ежедневно пользуются около 1 млн пассажиров

Ежедневно на городских линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем перевозок по внутригородских маршрутам столицы увеличился почти до 1 млн пассажиров в день. Об этом в пятницу сообщается в Twitter "Московский транспорт".

"Объем перевозок пассажиров на внутригородских маршрутах Москвы по новой модели (вместо старых и еле живых маршруток) стабильно растет - начинали со 450 тыс., сегодня - около 1 млн пассажиров в день. Все москвичи уже давно оценили все преимущества единой билетной системы и льгот", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники свыше 80 млн человек воспользовались городским транспортом в Москве.

ГУП "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

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