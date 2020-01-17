Внутригородскими маршрутами Москвы ежедневно пользуются около 1 млн пассажиров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем перевозок по внутригородских маршрутам столицы увеличился почти до 1 млн пассажиров в день. Об этом в пятницу сообщается в Twitter "Московский транспорт".

"Объем перевозок пассажиров на внутригородских маршрутах Москвы по новой модели (вместо старых и еле живых маршруток) стабильно растет - начинали со 450 тыс., сегодня - около 1 млн пассажиров в день. Все москвичи уже давно оценили все преимущества единой билетной системы и льгот", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники свыше 80 млн человек воспользовались городским транспортом в Москве.

ГУП "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.