{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ракова: москвичи смогут оценить результаты модернизации поликлиник в течение двух лет

Как отметила заммэра столицы, новый стандарт предусматривает сoздание комфортных кабинетов для пациентов и врачей, обновление диагностической аппаратуры, а также предполагает единый подход к формированию штатного расписания специалистoв
Заммэра Москвы Анастасия Ракова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Заммэра Москвы Анастасия Ракова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Несколько лет понадобится Москве на укрепление первичного звена здравоохранения, но первые видимые изменения станут заметны уже в ближайшие два года. В результате реализации программы полностью изменится подход в работе городских поликлиник, улучшится качество оказания помощи, а здания медучреждений станут более комфортными для пациентов и врачей, сообщила ТАСС на ежегодной ассамблее "Здоровая Москва" заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Президент, обращаясь к Федеральному собранию, поручил сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения. Еще в прошлом году одним из поручений президента стала разработка региональных программ модернизации первичного звена. Москва уже активно работает в этом направлении. Очень надеюсь, что уже в течение ближайших пары лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала совершенно новым пространством", - сказала она.

На эту тему
Собянин: электронные медкарты к концу года по ряду показателей станут лучшими в мире

Сегодня в Москве работают 40 детских и 46 взрослых поликлиник, некоторые из них имеют по несколько филиалов. Всего медучреждения занимают 451 здание в городе. По словам Раковой, еще в 2018 году мэр столицы Сергей Собянин дал поручение о модернизации поликлиник в городе, в том числе всей поликлинической инфраструктуры. "И вот сейчас мы перешли к активной фазе - программе капитального ремонта поликлиник. Первые 50 помещений закроются на ремонт уже в первой половине этого года", - сказала она.

Предполагается, что поликлиники Москвы станут более комфортными для пациентов и сoтрудников. В рамках программы до 2023 года в столице oтремонтируют 135 зданий пoликлиник. Нoвый стандарт предусматривает сoздание комфортных кабинетов для пациентов и врачей, обновление диагностической аппаратуры, а также предпoлагает единый подход к формированию штатного расписания специалистoв.

Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения также заявили, что Москва уже давно начала процесс укрепления поликлинического звена. В частности, как сообщил ТАСС главный столичный онколог Игорь Хатьков, в настоящее время проводится набор в штат поликлиник онкокураторов, которые будут консультировать и направлять к нужным специалистам москвичей, а также оказывать им психологическую поддержку.

"Вопрос модернизации первичного звена сейчас стоит наиболее актуально в связи с посланием президента. У нас также запланированы серьезные капитальные работы во всей сфере онкологии, мы делаем все, чтобы среда пациентов была полностью оснащена всем необходимым, в том числе проводим набор лучших кадров, стараемся оснастить все учреждения специальным оборудованием, закупить необходимые лекарства", - пояснил собеседник агентства.

Кадры в здравоохранении

Депутат Мосгордумы, главврач столичной ГКБ имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова считает важным для выполнения поручений президента укрепление кадрового потенциала поликлиник и повышение квалификации врачей. В частности, эти вопросы будут подниматься в текущем году на заседаниях Мосгордумы, сказала она. "В огромном мегаполисе медицинская помощь должна быть не только качественной, но и доступной, поэтому у нас сделан упор на развитие первичного звена здравоохранения, которое в дальнейшем будет улучшаться и модернизироваться. Самое главное - это кадровый потенциал, об этом не надо забывать. Это и оплата труда медиков, и обучение врачей", - подчеркнула Шарапова.

Как отметила Ракова, в рамках укрепления первичного звена здравоохранения планируется принять на работу в поликлиники 500 врачей узких специальностей, 300 из них уже приступили к работе. В рамках нового стандарта в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей: врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В каждом головном здании будут дополнительные специалисты пяти узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

Ряд специальностей из-за своей узкой направленности традиционно считались дефицитными, поэтому важно активнее работать со студентами и повышать престиж профессии еще на стадии получения диплома о медицинском образовании, считает Хатьков. "Наша онкологическая специфика достаточно непростая и всеобъемлющая. Специалисту, который к нам приходит, необходимо иметь знания по лекарственному лечению, хирургии, лучевому лечению, именно поэтому процесс обучения таких специалистов достаточно длительный. На сегодняшний день программа ординатуры в сфере онкологии работает в каждому вузе Москвы, однако данную проблему достаточно сложно решить за короткий промежуток времени. Для того чтобы студенты выбирали такую специфику, мы проводим лекции и рассказываем молодому поколению о том, что профессия онколога интересна", - сказал он.

Первичное звено и телемедицина

Главный внештатный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов считает, что модернизация поликлиник невозможна без внедрения телемедицинских технологий. "Телемедицина - это, безусловно, тренд. Сейчас 86 поликлиник Москвы имеют диагностическое оборудование, которое подключено к Единой информационной системе, началось очень активное подключение стационаров. Это значит, что любое исследование пациента, которое было выполнено в поликлинике, попадает в личный кабинет и перепроверяется уже врачом и аудитом. За каждым врачом в поликлинике стоит целая команда специалистов, к которым он всегда может обратиться за помощью и консультацией. Таких аудитов мы проводим около 25-30 тыс. каждый год, проводим около 3,5 тыс. консультаций врачей по обращениям", - пояснил он.

Поликлиники и "Московское долголетие"

Продолжится взаимодействие столичных поликлиник со смежными городскими программами в области социального развития, отметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов. "Уже налажена связь с проектом "Московское долголетие", и это продолжится и в период модернизации первичного звена. На данный момент практически во всех московских клиниках мы предлагаем москвичам старше 55 лет взять брошюру, в которой рассказываем, какие активности "Московского долголетия" есть в том или ином районе и где можно записаться на занятия. Мы разработали вместе со специалистами департамента здравоохранения перечень заболеваний, при которых показаны те или иные активности проекта. Также у нас существует дополнительный проект "Тренировки долголетия", это занятия по лечебной физической культуре, которые направлены на коллективное выздоровление", - отметил Филиппов.

Об ассамблее

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд арестовал еще двух фигурантов по делу "бога Кузи", подозреваемых в мошенничестве
Владимир Кучера и Ирина Шевченко пробудут под стражей до 2 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС