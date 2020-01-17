Ракова: москвичи смогут оценить результаты модернизации поликлиник в течение двух лет

"Президент, обращаясь к Федеральному собранию, поручил сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения. Еще в прошлом году одним из поручений президента стала разработка региональных программ модернизации первичного звена. Москва уже активно работает в этом направлении. Очень надеюсь, что уже в течение ближайших пары лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала совершенно новым пространством", - сказала она.

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Несколько лет понадобится Москве на укрепление первичного звена здравоохранения, но первые видимые изменения станут заметны уже в ближайшие два года. В результате реализации программы полностью изменится подход в работе городских поликлиник, улучшится качество оказания помощи, а здания медучреждений станут более комфортными для пациентов и врачей, сообщила ТАСС на ежегодной ассамблее "Здоровая Москва" заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сегодня в Москве работают 40 детских и 46 взрослых поликлиник, некоторые из них имеют по несколько филиалов. Всего медучреждения занимают 451 здание в городе. По словам Раковой, еще в 2018 году мэр столицы Сергей Собянин дал поручение о модернизации поликлиник в городе, в том числе всей поликлинической инфраструктуры. "И вот сейчас мы перешли к активной фазе - программе капитального ремонта поликлиник. Первые 50 помещений закроются на ремонт уже в первой половине этого года", - сказала она.

Предполагается, что поликлиники Москвы станут более комфортными для пациентов и сoтрудников. В рамках программы до 2023 года в столице oтремонтируют 135 зданий пoликлиник. Нoвый стандарт предусматривает сoздание комфортных кабинетов для пациентов и врачей, обновление диагностической аппаратуры, а также предпoлагает единый подход к формированию штатного расписания специалистoв.

Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения также заявили, что Москва уже давно начала процесс укрепления поликлинического звена. В частности, как сообщил ТАСС главный столичный онколог Игорь Хатьков, в настоящее время проводится набор в штат поликлиник онкокураторов, которые будут консультировать и направлять к нужным специалистам москвичей, а также оказывать им психологическую поддержку.

"Вопрос модернизации первичного звена сейчас стоит наиболее актуально в связи с посланием президента. У нас также запланированы серьезные капитальные работы во всей сфере онкологии, мы делаем все, чтобы среда пациентов была полностью оснащена всем необходимым, в том числе проводим набор лучших кадров, стараемся оснастить все учреждения специальным оборудованием, закупить необходимые лекарства", - пояснил собеседник агентства.

Кадры в здравоохранении

Депутат Мосгордумы, главврач столичной ГКБ имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова считает важным для выполнения поручений президента укрепление кадрового потенциала поликлиник и повышение квалификации врачей. В частности, эти вопросы будут подниматься в текущем году на заседаниях Мосгордумы, сказала она. "В огромном мегаполисе медицинская помощь должна быть не только качественной, но и доступной, поэтому у нас сделан упор на развитие первичного звена здравоохранения, которое в дальнейшем будет улучшаться и модернизироваться. Самое главное - это кадровый потенциал, об этом не надо забывать. Это и оплата труда медиков, и обучение врачей", - подчеркнула Шарапова.

Как отметила Ракова, в рамках укрепления первичного звена здравоохранения планируется принять на работу в поликлиники 500 врачей узких специальностей, 300 из них уже приступили к работе. В рамках нового стандарта в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей: врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В каждом головном здании будут дополнительные специалисты пяти узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

Ряд специальностей из-за своей узкой направленности традиционно считались дефицитными, поэтому важно активнее работать со студентами и повышать престиж профессии еще на стадии получения диплома о медицинском образовании, считает Хатьков. "Наша онкологическая специфика достаточно непростая и всеобъемлющая. Специалисту, который к нам приходит, необходимо иметь знания по лекарственному лечению, хирургии, лучевому лечению, именно поэтому процесс обучения таких специалистов достаточно длительный. На сегодняшний день программа ординатуры в сфере онкологии работает в каждому вузе Москвы, однако данную проблему достаточно сложно решить за короткий промежуток времени. Для того чтобы студенты выбирали такую специфику, мы проводим лекции и рассказываем молодому поколению о том, что профессия онколога интересна", - сказал он.

Первичное звено и телемедицина

Главный внештатный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов считает, что модернизация поликлиник невозможна без внедрения телемедицинских технологий. "Телемедицина - это, безусловно, тренд. Сейчас 86 поликлиник Москвы имеют диагностическое оборудование, которое подключено к Единой информационной системе, началось очень активное подключение стационаров. Это значит, что любое исследование пациента, которое было выполнено в поликлинике, попадает в личный кабинет и перепроверяется уже врачом и аудитом. За каждым врачом в поликлинике стоит целая команда специалистов, к которым он всегда может обратиться за помощью и консультацией. Таких аудитов мы проводим около 25-30 тыс. каждый год, проводим около 3,5 тыс. консультаций врачей по обращениям", - пояснил он.

Поликлиники и "Московское долголетие"

Продолжится взаимодействие столичных поликлиник со смежными городскими программами в области социального развития, отметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов. "Уже налажена связь с проектом "Московское долголетие", и это продолжится и в период модернизации первичного звена. На данный момент практически во всех московских клиниках мы предлагаем москвичам старше 55 лет взять брошюру, в которой рассказываем, какие активности "Московского долголетия" есть в том или ином районе и где можно записаться на занятия. Мы разработали вместе со специалистами департамента здравоохранения перечень заболеваний, при которых показаны те или иные активности проекта. Также у нас существует дополнительный проект "Тренировки долголетия", это занятия по лечебной физической культуре, которые направлены на коллективное выздоровление", - отметил Филиппов.

Об ассамблее

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.