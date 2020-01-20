{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

График движения поездов на Казанском направлении МЖД стабилизирован после аварии

Ранее сообщалось, что движение поездов задерживается из-за ДТП на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции "Фаустово"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нарушенное в понедельник из-за аварии на переезде в районе станции "Фаустово" движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено, сообщила пресс-служба МЖД.

"Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения Казанского направления МЖД, которое ранее было нарушено в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде в Подмосковье. В пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник в 3:47 на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде в районе станции "Фаустово" водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 93 Пенза - Москва. Машинист поезда, заметив выезжающую на пути машину, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В результате ДТП автомобиль был зажат под автосцепкой локомотива, были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры. На двухпутном участке Фаустово - Бронницы временно было остановлено движение поездов.

"Железнодорожники незамедлительно отправили на место восстановительную технику и ремонтные бригады. В 5:12 после обследования и восстановления элементов инфраструктуры для движения поездов в реверсивном режиме был открыт один путь. В 5:48 с пути убрали автомобиль, в 5:54 поезд № 93 Пенза - Москва продолжил следовать по маршруту. Движение восстановлено по всем путям", - уточняется в сообщении.

В результате ДТП было задержано 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, семь электричек были отменены.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин открыл движение по второму участку Южного дублера Кутузовского проспекта
Запуск новой магистрали должен разгрузить Кутузовский проспект, Можайское и Аминьевское шоссе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС