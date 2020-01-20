График движения поездов на Казанском направлении МЖД стабилизирован после аварии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нарушенное в понедельник из-за аварии на переезде в районе станции "Фаустово" движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено, сообщила пресс-служба МЖД.

"Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения Казанского направления МЖД, которое ранее было нарушено в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде в Подмосковье. В пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник в 3:47 на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде в районе станции "Фаустово" водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 93 Пенза - Москва. Машинист поезда, заметив выезжающую на пути машину, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В результате ДТП автомобиль был зажат под автосцепкой локомотива, были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры. На двухпутном участке Фаустово - Бронницы временно было остановлено движение поездов.

"Железнодорожники незамедлительно отправили на место восстановительную технику и ремонтные бригады. В 5:12 после обследования и восстановления элементов инфраструктуры для движения поездов в реверсивном режиме был открыт один путь. В 5:48 с пути убрали автомобиль, в 5:54 поезд № 93 Пенза - Москва продолжил следовать по маршруту. Движение восстановлено по всем путям", - уточняется в сообщении.

В результате ДТП было задержано 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, семь электричек были отменены.