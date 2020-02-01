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В Москве похолодание сменится оттепелью 9 февраля

Как синоптики сообщали ранее, 5 февраля дневная температура воздуха в столице может достичь 5 градусов мороза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Похолодание, которое придет в столицу в среду, 5 февраля, задержится примерно на четыре дня. Очередная оттепель, по предварительным данным, ждет москвичей уже 9 февраля. Об этом ТАСС сообщил в субботу и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После 7 февраля температура вновь начнет повышаться потихоньку после похолодания. В этот день и еще восьмого числа будут отрицательные температуры днем, но не очень низкие - 2-3 градуса ниже нуля, а вот девятого числа ожидается уже заметное повышение температуры - от минус 4 до плюс 1", - сообщил собеседник агентства.

Вильфанд обратил внимание, что данный прогноз предварительный, и более точными данными Гидрометцентр поделится чуть позже.

Ранее он сообщил, что похолодание прогнозируется в Москве со среды, 5 февраля. Дневные температуры будут достигать 5 градусов мороза, и после аномально теплого января местным жителям они, по словам Вильфанда, могут показаться "морозищем".

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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