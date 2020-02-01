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Китайская вирусная пневмония

Около 1,7 тыс. человек проверили на коронавирус в Москве 31 января

Заболевание ни у кого не выявили

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. человек, в том числе 20 детей, проверили на наличие коронавируса в столице 31 января, заболевание не выявлено. Об этом сообщили ТАСС в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет. Как было сообщено ранее, с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан Китайской Народной Республики, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. 31 января медики осмотрели более 1650 человек, в том числе и 20 детей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих после каникул студентов КНР в общежитиях столичных высших учебных заведений. 31 января медработники департамента здравоохранения Москвы провели осмотр более 800 студентов. Также 31 января в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы доставили восемь человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный.

"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что в подведомственных организациях в достаточном количестве и с большим запасом имеются все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом России, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения Москвы обращает внимание на то, что лечение указанными препаратами показано только при лабораторном подтверждении вируса, только по назначению врача и под его контролем. Самолечение недопустимо", - сообщили в штабе.

Там также напомнили, что во всех городских аптеках Центра лекарственного обеспечения "Аптеки столицы" для свободной продажи в достаточном количестве и с большим запасом имеются медицинские маски. Поставки масок проводятся на регулярной основе.

28 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в столице. По его словам, для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений, также под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила во вторник, что медицинские бригады усилят контроль и будут измерять температуру у постояльцев столичных гостиниц, где проживают туристы, приехавшие из Китая.

Ранее помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина сообщила ТАСС, что информация о дефиците в столичных аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, не соответствует действительности. Жителей Московского региона призвали не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок.

Минздрав России совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В них содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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