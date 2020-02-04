Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении отчима, избивавшего пасынка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, избивавшего ребенка в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в интернете видеозапись с издевательствами отчима над пасынком распространили его родственники. Сотрудники СК в Москве начали по данному факту доследственную проверку.

"Отделом дознания ОМВД России по Даниловскому району Москвы в отношении мужчины 1981 года рождения, умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), - сказали в пресс-службе.

Уполномоченный при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова сообщила ТАСС, что предварительно личность мужчины установлена, он прописан в селение Малка Зольского района, но с семьей живет в Москве около 10 лет, работает в одном из крупных сетевых магазинов. Глава республики Казбек Коков взял ситуацию на контроль. По словам Тлиновой, ведется работа с московскими следователями, полицейскими и уполномоченным по правам ребенка, семью навестят специалисты.