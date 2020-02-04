Избивавшего пасынка в Москве отчима доставили в отдел полиции

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужчина, избивавший ребенка в Москве, задержан и доставлен в отдел полиции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в интернете появилась видеозапись с издевательствами отчима над пасынком. Сотрудники СК в Москве начали по данному факту доследственную проверку. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"В настоящий момент мужчина, умышленно причинивший телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, мужчину допрашивают в рамках возбужденного уголовного дела.