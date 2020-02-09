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Собянин: после реконструкции Боткинскую больницу оснастят современным оборудованием

Гематологический корпус медучреждения введут в эксплуатацию уже в марте 2020 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Материальная база Боткинской больницы в Москве будет отвечать высоким требованиям после завершения реконструкции. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"За последние годы мы реконструировали четыре корпуса, создали офтальмологическое направление, сосудистый центр. Буквально недавно были на открытии корпуса, который по сути является ядром для лечения заболеваний крови, в том числе онкологического направления. Боткинская больница, с точки зрения материальной базы, будет уже выглядеть очень достойно", - сказал он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что первый этап реконструкции Городской клинической больницы им. С. П. Боткина в Москве должен быть завершен в этом году, а полностью реконструкцию произведут в течение двух-трех лет.

Во вторник он осмотрел гематологический корпус (корпус № 1) больницы, в котором завершились работы по капитальному ремонту.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, корпус № 1 ГКБ им. Боткина был построен в 1909 году, к началу 2010-х годов условия оказания медицинской помощи в нем уже не отвечали современным требованиям качества и комфорта. Капитальный ремонт здания площадью 8,9 тыс. кв. м проводился в 2015-2020 годах. По окончании ремонта в корпусе развернули 120 коек круглосуточного стационара и установили 1,1 тыс. единиц современного медицинского оборудования.

Ввести в эксплуатацию гематологический корпус планируется в марте 2020 года. Он станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы и являющегося "мозгом" столичной гематологической службы.

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