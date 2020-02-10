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Движение поездов по МЦД-2 возобновили

Сейчас составы следуют с опозданиями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Возобновлено движение поездов по всем путям на участке Курский вокзал - Москва-Каланчевская, железнодорожники принимают меры по восстановлению графика движения поездов в Курском и Рижском направлениях, а также по Московскому центральному диаметру (МЦД-2). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники возобновили движение поездов на участке Курский вокзал - Москва-Каланчевская в сторону станции Нахабино. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2", - сказали в пресс-службе.

Ранее на участке Курский вокзал - Москва-Каланчевская в сторону станции Нахабино в результате повреждения контактного провода было приостановлено движение электропоездов, на место оперативно были отправлены бригады железнодорожников. Причина ЧП выясняется.

"Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании поездов. Московская железная дорога приносит извинения за временные неудобства", - заключил собеседник агентства.

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